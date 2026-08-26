Z kuşağından şaşırtan karar! Akıllı telefonları bırakıp geçmişe dönüyorlar

Özellikle kapaklı ve tuşlu telefonlar, iPod'lar ile eski tip dijital fotoğraf makineleri gençler arasında yeniden popüler hale geliyor. Akıllı telefonlara kıyasla daha az uygulama ve bildirim sunan bu cihazlar, kullanıcıların çevrimiçi dünyadan bir süreliğine uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Bazı gençlerin bu cihazları özellikle hafta sonlarında veya arkadaş buluşmalarında ikinci telefon olarak kullandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, sürekli çevrimiçi kalmanın yarattığı "bir şeyleri kaçırma korkusu"nun (FOMO), kaygı ve düşük özgüven gibi sorunlarla ilişkilendirildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle dijital detoks yapmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor.

Retro teknolojiye dönüşün tek nedeni ise sosyal medya değil. Siber güvenlik kaygıları da bazı kullanıcıları eski cihaz ve yazılımlara yöneltiyor. Böylece yıllar önce hayatımızdan çıkan teknolojiler, dijital çağın yorgun kullanıcıları için yeniden cazip bir alternatif haline geliyor. (A Haber)