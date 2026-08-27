Dünyada bir ilk: Yapay zekâ destekli beyin ameliyatıyla tümör çıkarıldı

Operasyon, Londra'daki Ulusal Nöroloji ve Nöroşirürji Hastanesi'nde klinik araştırma kapsamında yapıldı. UCLH tarafından açıklanan bilgilere göre ameliyat sırasında kontrol tamamen cerrahi ekipte kaldı; yapay zekâ ise canlı endoskopik görüntüleri analiz ederek sinirler ve kan damarları gibi kritik bölgelerin belirlenmesine yardımcı oldu.

YAPAY ZEKâ RİSKLİ BÖLGELERİ RENKLENDİRDİ

Yaklaşık 11 milimetre büyüklüğündeki tümör, görme sinirlerine ve önemli kan damarlarına son derece yakın bir noktada bulunuyordu. Milimetrik bir hatanın körlük, felç veya ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği bu bölgede yapay zekâ, cerrahların kaçınması gereken yapıları renklerle işaretledi.

Yüzlerce ameliyat videosuyla eğitilen sistem, daha önce yalnızca araştırma ve cerrah eğitimlerinde kullanılmıştı. Bu operasyonla teknoloji ilk kez canlı bir ameliyat sırasında gerçek bir hastaya destek verdi.

GÖRME YETİSİ HIZLA İYİLEŞTİ

Aralık 2024'te geçirdiği nöbetin ardından tümörü tespit edilen Hibbert, zamanla çevresel görüşünü kaybetmeye başlamıştı. Ameliyattan uyandığında odadaki her şeyi net görebildiğini söyleyen hasta, bir hafta içinde gözlük ve baston kullanmadan yürümeye başladı.

Tümörü başarıyla çıkarılan Hibbert, iyileşmesinin ardından işine geri döndü. Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte karmaşık beyin ameliyatlarında riskleri azaltabileceğini düşünüyor.