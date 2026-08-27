Işık sinyalleri bozuk havada bile veriyi korumayı başardı

Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi araştırmacıları, özel olarak biçimlendirilmiş ışık demetlerini Johannesburg'da 270 metrelik açık hava bağlantısı üzerinden gönderdi. "Optik skyrmion" olarak adlandırılan topolojik ışık yapıları, değişken hava koşullarına rağmen taşıdıkları bilgiyi büyük ölçüde korudu.

BOZULAN IŞIK BİLGİYİ KAYBETMEDİ

Atmosferik türbülans; ışığın fazını, genliğini ve polarizasyonunu değiştirerek optik iletişimde veri kaybına yol açabiliyor. Araştırmacılar, ışığın görünümü bozulsa bile temel topolojik özelliğinin değişmeden kaldığını belirledi.

Science Advances'ta yayımlanan araştırmaya göre bilgi aktarımı çoğu testte yüzde 98'in üzerinde doğrulukla gerçekleşti. En şiddetli türbülans koşullarında bile doğruluk oranı yüzde 86 seviyesinde kaldı.

UYDU İNTERNETİ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Geleneksel serbest uzay optik sistemleri, atmosferik bozulmayı gidermek için karmaşık ve sürekli çalışan düzeltme donanımlarına ihtiyaç duyuyor. Yeni yöntemde ise alıcının ışık demetini tamamen düzeltmeden kodlanmış bilgiyi okuyabilmesi mümkün olabilir.

Teknolojinin geliştirilmesi hâlinde uydu bağlantıları, derin uzay iletişimi ve kuantum şifreleme sistemleri daha dayanıklı hâle gelebilir. Ayrıca fiber altyapının bulunmadığı kırsal bölgelere yüksek hızlı internet ulaştırılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.