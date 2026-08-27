Mars’ın altında şaşırtıcı keşif: Güney yarımküre yüzlerce derece daha sıcak

Araştırmacılar, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter görevlerinin 16 yıla yayılan verilerini inceledi. Uzay araçlarının hızlarındaki son derece küçük değişimler kullanılarak Mars'ın yer çekimi alanı ve iç yapısı yeniden modellendi.

MARS'IN YER ÇEKİMİ İÇ YAPISINI ELE VERDİ

"Gelgit tomografisi" adı verilen yöntem, Mars'ın eliptik yörüngesi ve eğik dönüş ekseni nedeniyle Güneş'in oluşturduğu mevsimsel çekim değişimlerini ölçüyor. Bu sinyaller, gezegenin iç katmanlarının sanıldığı gibi küresel açıdan simetrik olmadığını gösterdi.

Nature'da yayımlanan araştırmaya göre güneydeki sıcak bölge, Mars'ın manyetik ve sismik özelliklerinde daha önce gözlenen farklılıkları da açıklayabilir. NASA'nın InSight görevi, sismik dalgaların güneyde daha hızlı zayıfladığını belirlemişti.

SICAKLIĞIN KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Termal anomalinin kesin nedeni şimdilik bilinmiyor. Araştırmacılar; geçmişte yaşanan dev bir çarpışma, güney mantosundaki eski konveksiyon hareketleri veya kalın kabuğun içerideki ısıyı hapsetmesi gibi ihtimaller üzerinde duruyor.

Keşif, Mars'taki su havzalarının oluşumunu ve gezegenin geçmişte yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olduğu dönemleri anlamaya yardımcı olabilir.