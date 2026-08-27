WhatsApp güvenliği artırıyor: 6 haneli PIN dönemi değişiyor

WhatsApp'ın iki aşamalı doğrulama özelliğinde kullanılan altı haneli PIN, yerini daha güçlü bir parola sistemine bırakacak. Kullanıcılar harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan daha uzun parolalar belirleyebilecek. Böylece tek kullanımlık doğrulama kodu ele geçirilse bile hesapların izinsiz açılması zorlaşacak.

Bilinmeyen Arayanlar Hakkında Daha Fazla Bilgi

Android kullanıcıları, rehberlerinde kayıtlı olmayan bir numaradan arama aldıklarında arayan kişiyle ilgili ek ayrıntıları görebilecek. WhatsApp, numaranın farklı bir ülkeye ait olup olmadığını ve arayan kişiyle ortak grup bulunup bulunmadığını gösterecek.

Bu bilgiler, kullanıcıların şüpheli aramaları yanıtlamadan önce daha sağlıklı karar vermelerine yardımcı olacak. Özelliğin özellikle kimlik avı ve telefon dolandırıcılığı girişimlerine karşı fayda sağlaması bekleniyor.

Birden Fazla Geçiş Anahtarı Eklenebilecek

WhatsApp, dünya genelinde bir milyardan fazla kişinin geçiş anahtarı kullandığını açıkladı. Parmak izi, yüz tanıma veya ekran kilidiyle çalışan sistem artık aynı hesaba birden fazla geçiş anahtarı eklenmesine izin verecek.

Bu sayede hem Android hem de iOS cihaz kullanan kişiler hesaplarına daha güvenli biçimde erişebilecek. Yeni seçeneklere WhatsApp'taki "Ayarlar, Hesap ve Geçiş Anahtarları" menüsü üzerinden ulaşılabilecek.