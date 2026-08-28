ChatGPT kullanıcıları için yeni uyarı: “Meat Proxy” olmuş olabilirsiniz

Terim, Alman yazılım mühendisi Niklas Gruhn'un iş yazışmalarında karşılaştığı deneyimleri paylaşmasıyla popülerlik kazandı. Gruhn, insanların ChatGPT veya Claude yanıtlarını Slack mesajlarına, e-postalara ve kod incelemelerine olduğu gibi yapıştırmasının karşı tarafa değer katmadığını savundu.

"MEAT PROXY" NE ANLAMA GELİYOR?

"Meat proxy", yapay zekâ tarafından üretilen içeriği okumadan, anlamadan ve doğrulamadan ileten insan aracı anlamına geliyor. Bu kişiler yalnızca chatbot ile mesajın alıcısı arasında bir köprü görevi görüyor.

Niklas Gruhn'a göre, yapay zekâ yanıtları ikna edici görünen hatalar ve gereksiz teknik ifadeler içerebiliyor. Kontrol edilmeyen bir içeriğin paylaşılması, doğrulama yükünü doğrudan alıcıya bırakıyor.

YAPAY ZEKâ KULLANMAK SORUN DEĞİL

Eleştirilerin hedefinde yapay zekâdan yararlanmak değil, düşünme ve sorumluluk alma süreçlerini tamamen makineye devretmek bulunuyor. Özellikle denetlenmeden yayımlanan kodlar, güvenlik açıklarına ve teknik hatalara yol açabiliyor.

Uzmanlar, kullanıcıların yapay zekâ çıktısını paylaşmadan önce okumasını, anlamasını, doğrulamasını ve kendi ifadeleriyle yeniden yazmasını öneriyor. İnsanların gelecekteki asıl değeri, içerik üretmekten çok doğru değerlendirme ve muhakeme becerilerinde yatabilir.