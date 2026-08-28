ChatGPT’ye beklenen özellik geldi: Geçici sohbetler artık kaydedilebilecek

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, değerli olduğunu fark ettikleri bir Geçici Sohbet'i sohbet geçmişine kaydedebilecek. Böylece uzun konuşmaları kopyalayıp yeni bir sohbet ekranına taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak.

GEÇİCİ SOHBET NORMAL SOHBETE DÖNÜŞECEK

OpenAI tarafından açıklanan bilgilere göre, kaydetme işlemi yapıldığında Geçici Sohbet normal bir konuşmaya dönüşecek ve kullanıcının sohbet geçmişinde görünecek. Konuşma bu aşamadan sonra hesap genelindeki kişiselleştirme, hafıza ve model geliştirme tercihlerine tabi olacak.

Hafıza özelliğinin açık olması durumunda kaydedilen konuşmadaki bilgiler, gelecekte verilecek yanıtların kişiselleştirilmesinde kullanılabilecek. Sohbet kaydedilmediği sürece ise mevcut Geçici Sohbet kuralları geçerliliğini koruyacak.

Gizlilik Tercihlerinde Önemli Ayrıntı

Kaydedilmeyen Geçici Sohbetler, sohbet geçmişinde görünmüyor, yeni hafıza oluşturmuyor ve yapay zekâ modellerinin geliştirilmesinde kullanılmıyor. OpenAI, güvenlik amacıyla bu konuşmaların bir kopyasını en fazla 30 gün saklayabiliyor.

Yeni seçenek, yanlışlıkla Geçici Sohbet başlatan veya konuşma sırasında önemli bilgilere ulaşan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. Özelliğin ChatGPT kullanıcılarına kademeli olarak sunulması bekleniyor.