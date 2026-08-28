Elon Musk’tan elektrikli araç sahiplerine uyarı: "100’e kadar şarj etmeyin!"

Musk, elektrikli otomobil bataryalarının benzin depoları gibi düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Benzinli bir aracın deposunu tamamen doldurmak yalnızca birkaç dakika sürerken lityum iyon bataryalarda doluluk seviyesi arttıkça şarj hızı belirgin biçimde düşüyor.

Bataryayı Otoparka Benzetti

Elon Musk, lityum iyonlarının batarya hücrelerinde boş yer aramasını kalabalık bir otoparkta yer bulmaya benzetti. Batarya boşken iyonlar uygun noktalara hızla yerleşebiliyor. Doluluk yüzde 80'i geçtiğinde ise boş alan azaldığı için işlem yavaşlıyor.

News1 tarafından aktarılan açıklamada, yüzde 80'den yüzde 100'e çıkmanın bazı koşullarda ilk yüzde 80'lik doluma yakın süre gerektirebileceği ifade edildi.

Uzun Yolda Yüzde 80 Önerisi

Tesla da resmî destek sayfasında, batarya doldukça şarj hızının azaldığını ve yüzde 100'e ulaşmanın yüzde 80'e göre çok daha uzun sürdüğünü belirtiyor.

Uzun yolculuklarda bataryayı yaklaşık yüzde 80'e kadar doldurup ihtiyaç duyulduğunda yeniden şarj etmek, toplam bekleme süresini azaltabilir. Ancak ideal şarj sınırı batarya kimyasına ve otomobil modeline göre değişebildiğinden sürücülerin üretici tavsiyelerini takip etmesi gerekiyor.