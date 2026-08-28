James Webb Uzay Teleskobu keşfetti: Evrenin yeni nesnesi “kara delik yıldızı”

MoM-BH*-1 adı verilen nesne, James Webb Uzay Teleskobu'nun erken evrene ait görüntülerinde parlak kırmızı bir nokta olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyar yıl önce, Büyük Patlama'dan yalnızca 660 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülen yapı, bilinen yıldızların üretebileceğinden 100 milyar kat daha fazla enerji yayıyor.

Güneş'ten 100 Bin Kat Büyük Kara Delik

MIT araştırmacılarının analizine göre, nesnenin merkezinde Güneş'in yaklaşık 100 bin katı kütleye sahip bir kara delik bulunuyor. Bu kara deliği, Güneş Sistemi büyüklüğünde yoğun bir hidrojen gazı zarfı çevreliyor.

Normal yıldızlarda enerjiyi nükleer füzyon üretirken kara delik yıldızında güç kaynağı, çevresindeki maddeyi yutan merkezî kara delik oluyor. Gaz tabakası ise nesnenin dev bir yıldız gibi görünmesini sağlıyor.

Evrenin Kırmızı Noktaları Açıklanabilir

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, James Webb görüntülerinde sıkça görülen ancak kaynağı belirlenemeyen "küçük kırmızı noktaların" da kara delik yıldızları olabileceğini gösteriyor. Keşfin, süper kütleli kara deliklerin erken evrende nasıl hızla büyüdüğünün anlaşılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.