Tamamen okyanuslarla kaplı gezegenler: Derinlikleri binlerce kilometreyi bulabilir

Ejderha Takımyıldızı yönünde bulunan TOI-1452 b, ikili yıldız sistemindeki bir kırmızı cücenin çevresinde dönüyor. NASA verilerine göre gezegen, Dünya'nın yaklaşık 1,67 katı yarıçapa ve 4,82 katı kütleye sahip. Bir yılın yalnızca 11,1 gün sürdüğü bu uzak dünya, 2022'de keşfedildi.

GEZEGENİN YÜZEYİNDE KARA BULUNMAYABİLİR

Bilgisayar modelleri, suyun TOI-1452 b'nin toplam kütlesinin yüzde 30'una kadarını oluşturabileceğini gösteriyor. Bu ihtimal doğrulanırsa gezegenin yüzeyinde kıtalar yerine, kürenin tamamını çevreleyen dev ve kesintisiz bir okyanus bulunabilir. Ancak bilim insanları, suyun henüz doğrudan gözlemlenmediğini vurguluyor.

BAŞKA OKYANUS DÜNYALARI DA VAR

Kepler-138 c ve Kepler-138 d de su bakımından zengin olabilecek gezegenler arasında gösteriliyor. Dünya'dan yaklaşık 218 ışık yılı uzaktaki bu iki gök cisminin yanı sıra TOI-270 d ve K2-18 b de güçlü okyanus dünyası adayları arasında yer alıyor.

Bu gezegenlerdeki okyanusların yüzlerce, hatta binlerce kilometre derinliğe ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yeni teleskop gözlemlerinin, bu karanlık su dünyalarının yapısını ve yaşam barındırma ihtimalini ortaya çıkarması bekleniyor.