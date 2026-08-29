Damarlara giren mini robot tıpta devrim yaratabilir! Pıhtıyı eritti, kanser hücrelerini yakaladı

Çin ve Hong Kong'daki araştırmacılar tarafından geliştirilen CiliaVine, tıbbi bir kılavuz tele bağlanıyor. Robotun üzerindeki 50 esnek, kıl benzeri yapı manyetik alanla hareket ettirilerek damar içerisindeki sıvı akışı kontrol ediliyor.

Laboratuvar deneylerinde robot, model ilacın damar duvarına ulaşan miktarını doğal yayılıma kıyasla yüzde 146 artırdı. Damar duvarının bir milimetre ötesine ulaşan ilaç miktarında ise yüzde 75 artış kaydedildi.

CiliaVine, pıhtı eritici tPA ilacıyla birlikte kullanıldığında laboratuvar ortamındaki kan pıhtılarını yaklaşık 40 dakikada çözdü. Robot kullanılmadığında aynı işlem ortalama 70 dakika sürdü.

Araştırmacılar cihazı özel antikorlarla kaplayarak 23 karaciğer kanseri hastasından alınan kan örneklerinde de denedi. Robot, test edilen örneklerin tamamında dolaşımdaki tümör hücrelerini yakalamayı başardı.

Science Advances'ta yayımlanan araştırmada CiliaVine, karaciğer tümörü bulunan tavşanların damarlarında da 20 dakika çalıştırıldı. İncelenen bölgelerde belirgin iltihap veya doku hasarı bildirilmedi. Ancak teknoloji henüz insan vücudunda tedavi ya da tanı amacıyla denenmedi. Bu nedenle sonuçlar umut verici olsa da klinik kullanıma geçebilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik çalışmalarına ihtiyaç bulunuyor.