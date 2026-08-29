NASA evrenin sırlarını açacak! Hubble’dan 1000 kat hızlı teleskop yarın fırlatılıyor

Roman teleskobu, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'e ait Falcon Heavy roketiyle fırlatılacak. Kalkışın ABD saatiyle 07.26'da, Türkiye saatiyle 14.26'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hava koşullarının görevde gecikmeye yol açması durumunda 31 Ağustos için yedek fırlatma penceresi bulunuyor.

HUBBLE'DAN ÇOK DAHA GENİŞ ALANI GÖRECEK

NASA'nın yeni gözlemevi, Hubble Uzay Teleskobu ile benzer hassasiyete sahip olmasına rağmen tek seferde gökyüzünün en az 100 kat daha geniş bölümünü görüntüleyebilecek. Roman'ın tarama hızının Hubble'dan 1000 kata kadar yüksek olabileceği belirtiliyor.

Teleskop; milyarlarca galaksiyi inceleyecek, Samanyolu'nun yıldız haritasını çıkaracak ve Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştıracak. Özel koronagraf cihazı, yıldız ışığını engelleyerek bazı ötegezegenlerin doğrudan görüntülenmesine yardımcı olacak.

NASA'ya göre Roman, fırlatılmasının ardından Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki Güneş-Dünya L2 noktasına yerleşecek. James Webb Uzay Teleskobu'nun da bulunduğu bu bölge, kesintisiz gözlem için uygun koşullar sunuyor.

En az beş yıl görev yapması planlanan teleskobun ilk bilimsel görüntülerinin 2027'nin başlarında paylaşılması bekleniyor. Roman'ın elde edeceği veriler, evrenin nasıl genişlediğine ilişkin bilgileri kökten değiştirebilir.