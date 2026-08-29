Sadece 2 dolarlık bu duvar karosu 6G’nin en büyük sorununu çözebilir!

6G teknolojisinin yüksek veri hızlarına ulaşabilmesi için milimetre dalgalarından yararlanması bekleniyor. Ancak bu yüksek frekanslı sinyaller; duvar, mobilya ve insanlar gibi fiziksel engelleri aşmakta zorlanıyor. Bu durum özellikle karmaşık planlı binalarda bağlantının zayıflamasına neden oluyor.

Kaliforniya Üniversitesi San Diego araştırmacıları tarafından geliştirilen "FlowForm" adlı sistem, yaklaşık 15'e 15 santimetrelik yansıtıcı karolardan oluşuyor. Plastik filament ve iletken boya kullanılarak üretilen her bir karo, gelen sinyalleri ihtiyaç duyulan yöne pasif olarak yansıtıyor.

Duvara veya tavana monte edilen karoların elektrik bağlantısına, yazılıma ya da sürekli kontrole ihtiyaç duymaması dikkat çekiyor. Her bir karonun üretim maliyetinin yaklaşık 2 dolar olduğu belirtiliyor.

Beş farklı kapalı ortamda gerçekleştirilen testlerde FlowForm'un ortalama veri aktarım hızını neredeyse iki katına çıkardığı, kapsama alanını ise iki kattan fazla artırdığı açıklandı. Sistem, binlerce dolara mal olabilen aktif akıllı yüzeylerle benzer performans göstermeyi başardı.

Araştırmacılar teknoloji için geçici patent başvurusunda bulundu. FlowForm'un ticarileşmesi hâlinde ofisler, fabrikalar ve evlerde 6G kapsamasını artıran düşük maliyetli bir çözüm olabileceği düşünülüyor.