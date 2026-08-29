WhatsApp’ın görünümü baştan aşağı değişiyor! Hareketli duvar kâğıtları geldi

Yeni özellik, App Store'da yayımlanan WhatsApp Messenger 26.33.73 sürümünü kullanan bazı iPhone sahiplerine kademeli olarak ulaşıyor. Kullanıcılara Featured, Nature, Live, Minimal ve Doodle olmak üzere beş farklı tema kategorisi sunuluyor.

SOHBET EKRANLARI ARTIK HAREKETLENECEK

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, Live kategorisinde bulunan hareketli duvar kâğıtları oldu. Arka plandaki animasyonlar, mesajların okunmasını zorlaştırmaması ve kullanıcıların dikkatini dağıtmaması için yavaş ve sade biçimde tasarlandı.

Nature kategorisinde dağ, orman ve okyanus manzaraları yer alırken Minimal seçeneği, açık modda beyaz; karanlık modda ise koyu renkli düz arka planlar sunuyor. Doodle kategorisi de WhatsApp'ın klasik desenlerini sohbet ekranlarına taşıyor. Featured bölümü ise tasarım ekibinin öne çıkardığı temaları bir araya getiriyor.

WhatsApp, okunabilirliği korumak amacıyla her tema için uygun mesaj baloncuğu rengini otomatik olarak belirliyor. Kullanıcılar dilerse bu rengi daha sonra manuel biçimde değiştirebiliyor.

WABetaInfo'ya göre özellik şimdilik yalnızca bazı iPhone kullanıcılarına ve beta test kullanıcılarına ulaştı. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba açılması beklenirken, WhatsApp henüz tüm kullanıcılar için kesin bir tarih açıklamadı.