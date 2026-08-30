Gök taşları sanıldığı gibi yanmıyormuş! Dünya’ya düşerken bakın ne oluyor

Araştırmacılar, Dünya atmosferine girerek meteorite dönüşen 75 ateş topunun ışık değişimlerini ve hızlarını inceledi. Yapılan analizler, uzay kayalarının atmosferden geçişi sırasında yedi farklı aşamadan geçtiğini gösterdi.

Bir meteoroid atmosfere çok yüksek hızla girdiğinde önündeki hava yoğun biçimde sıkışıyor ve aşırı ısınıyor. Bu sırada hem atmosferdeki gazlar hem de kayadan kopan maddeler ışık saçıyor ve gökyüzünde gördüğümüz "kayan yıldız" görüntüsü oluşuyor. Daha büyük ve parlak olanlara ateş topu denirken, parçalanmadan yere ulaşan bölümler meteorite dönüşüyor.

Çalışmanın dikkat çeken sonucu ise kayaların atmosferde doğrudan buharlaşmadığını göstermesi. Araştırmacılara göre önce erime, ardından meydana gelen çatlama ve parçalanma, kayanın kütle kaybetmesinde çok daha önemli bir rol oynuyor.

Bu sürecin anlaşılması, gök taşı parçalarının nereye düşebileceğinin tahmin edilmesine de yardımcı olabilir. Aynı zamanda daha büyük uzay kayalarının atmosferde parçalanarak enerjilerini havada açığa çıkardığı hava patlamalarının nasıl gerçekleştiğine dair önemli ipuçları sunuyor.