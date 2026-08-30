Uzun süre oturmanın şaşırtan etkisi! Egzersiz yapsanız bile önüne geçemiyor

Araştırmaya 21 sağlıklı genç yetişkin katıldı. Katılımcıların 11'i 12 hafta boyunca yüksek yoğunluklu interval antrenman programına dahil olurken, 10 kişi normal fiziksel aktivite düzenini sürdürdü. Araştırmacılar, eğitim öncesinde ve sonrasında katılımcıların aerobik kondisyonunu ölçtü. Ayrıca yaklaşık iki saat boyunca kesintisiz oturmanın ardından, dizin arkasında bulunan ve bacağın alt bölümüne kan taşıyan popliteal arterin işlevini ultrasonla değerlendirdi.

Sonuçlar dikkat çekiciydi. Egzersiz yapan grubun kondisyonu belirgin şekilde gelişmesine rağmen, iki saatlik kesintisiz oturma sonrasında damarın gevşeme ve genişleme kapasitesinde benzer düzeyde bozulma görüldü. Aynı etki, ekstra egzersiz yapmayan kontrol grubunda da ortaya çıktı.

Araştırmacılar, bulguların "Düzenli egzersiz yapıyorum, uzun süre oturmanın etkisini telafi ederim" düşüncesinin yeterli olmayabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Egzersizin kalp ve damar sağlığı açısından önemini koruduğu vurgulanırken, uzun süre masa başında veya oturarak geçirilen zamanların düzenli hareketlerle bölünmesinin de önemli olabileceği ifade ediliyor.