Yağmur damlaları metalleri aşındırıyor! Bilim insanları şaşırtan bir mekanizma keşfetti

Bilim insanları deneylerde tuzlu su damlalarını farklı yüzeyler üzerinde kaydırarak ardından kaplamayla korunan bakır yüzeylere düşürdü. Nötr damlalar 3 bin kez çarpmasına rağmen kaplamada belirgin bir hasar oluşturmazken, yaprak, PVC ve su itici bazı yüzeylerde hareket ederek elektrik yükü kazanan damlalar kaplamayı deldi ve altındaki bakıra zarar verdi.

Araştırmacılara göre damla yüzeye yaklaştığında alt kısmı sivri bir koni şeklini alıyor. Oluşan güçlü elektrik alan, koruyucu kaplamanın yalıtkan özelliğini bozarak çok küçük bir noktada elektrik boşalmasına neden oluyor. Böylece kaplamada mikroskobik bir delik açılıyor ve metal yüzey korozyona daha açık hale geliyor.

Bu bulgu, suyun kaplamalara zarar vermesinin yalnızca fiziksel aşınma veya asit ve tuz gibi kimyasal etkilerle gerçekleşmediğini gösteriyor. Elektrik yükü de sürece dahil olabiliyor. Ancak araştırmacılar, sıradan yağmurun gerçek hayatta metal korozyonuna ne ölçüde bu mekanizmayla katkıda bulunduğunun henüz kesin olarak bilinmediğini vurguluyor.