sabah
Teknokulis Haberler Yağmur damlaları metalleri aşındırıyor! Bilim insanları şaşırtan bir mekanizma keşfetti

Yağmur damlaları metalleri aşındırıyor! Bilim insanları şaşırtan bir mekanizma keşfetti

Yağmur damlalarının yalnızca su taşımadığı, hareket ederken elektrik yükü de biriktirebildiği ortaya çıktı. Yeni araştırmaya göre, bu küçük elektrik yükü bazı durumlarda metal yüzeyleri koruyan kaplamalarda mikroskobik delikler oluşturup korozyonun önünü açabiliyor.

YAĞMUR DAMLALARI METALLERİ AŞINDIRIYOR! BİLİM İNSANLARI ŞAŞIRTAN BİR MEKANİZMA KEŞFETTİ
Giriş Tarihi: 30.08.2026 11:38

Bilim insanları deneylerde tuzlu su damlalarını farklı yüzeyler üzerinde kaydırarak ardından kaplamayla korunan bakır yüzeylere düşürdü. Nötr damlalar 3 bin kez çarpmasına rağmen kaplamada belirgin bir hasar oluşturmazken, yaprak, PVC ve su itici bazı yüzeylerde hareket ederek elektrik yükü kazanan damlalar kaplamayı deldi ve altındaki bakıra zarar verdi.

Araştırmacılara göre damla yüzeye yaklaştığında alt kısmı sivri bir koni şeklini alıyor. Oluşan güçlü elektrik alan, koruyucu kaplamanın yalıtkan özelliğini bozarak çok küçük bir noktada elektrik boşalmasına neden oluyor. Böylece kaplamada mikroskobik bir delik açılıyor ve metal yüzey korozyona daha açık hale geliyor.

Bu bulgu, suyun kaplamalara zarar vermesinin yalnızca fiziksel aşınma veya asit ve tuz gibi kimyasal etkilerle gerçekleşmediğini gösteriyor. Elektrik yükü de sürece dahil olabiliyor. Ancak araştırmacılar, sıradan yağmurun gerçek hayatta metal korozyonuna ne ölçüde bu mekanizmayla katkıda bulunduğunun henüz kesin olarak bilinmediğini vurguluyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
SON DAKİKA