Demans riskini azaltan şaşırtıcı etken! Hamilelikten itibaren başlıyor

Sonuçlara göre, anne karnından 1 yaşına kadar şeker kısıtlamasına maruz kalanlarda demans riski yüzde 21 daha düşük bulundu. Bu sürenin 2 yaşına kadar devam ettiği kişilerde ise riskteki düşüş yüzde 23 olarak hesaplandı. Daha düşük şeker maruziyeti, demans tanısının ortalama 2,6 yıl daha geç konulmasıyla da ilişkilendirildi.

Beyin görüntülemelerinin bulunduğu daha küçük bir grupta ise erken dönemde daha az şekere maruz kalan kişilerin daha fazla gri madde hacmine ve beyin dokusundaki hasarın göstergelerinden biri olan daha az beyaz madde hiperintensitesine sahip olduğu görüldü.

Ancak araştırmacılar önemli bir uyarıda bulundu: Çalışma gözlemsel olduğu için daha az şeker tüketiminin doğrudan demansı önlediği kanıtlanmış değil. Bulgular yalnızca erken yaşlardaki şeker maruziyeti ile ilerleyen yaşlardaki demans riski arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.