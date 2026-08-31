NASA’nın dev teleskobu uzaya fırlatıldı! Milyonlarca kilometrelik yolculuk başladı

Roman, geniş bir gökyüzü alanını yüksek çözünürlükte ve kızılötesi dalga boylarında inceleyerek karanlık madde, karanlık enerji ve Güneş Sistemi dışındaki gezegenler hakkında araştırmalar yapacak. Teleskobun geniş görüş alanı sayesinde daha önce görülmemiş çok sayıda kozmik nesnenin keşfedilmesi bekleniyor.

Fırlatmadan yaklaşık 31 dakika sonra roketten ayrılan teleskobun güneş panelleri ve koruyucu sistemleri başarıyla açıldı. Önümüzdeki günlerde diğer sistemlerin de devreye alınması ve teleskobun görev noktasına doğru ilerlemesi planlanıyor.

Roman'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 300 megapiksellik kızılötesi kamerası. NASA'ya göre teleskop, gökyüzünü Hubble Uzay Teleskobu'ndan yaklaşık bin kat daha hızlı tarayabilecek. İlk görüntülerin ise görev ve cihazların test edildiği üç aylık sürecin ardından 2027'nin başlarında paylaşılması bekleniyor.