Satürn’ün uydusundaki gizemli “kaplan çizgileri” için yeni teori! Bilim insanları sırrı çözmüş olabilir

Bilim insanları matematiksel analizler ve bilgisayar simülasyonlarıyla, Enceladus'un buz kabuğunun okyanusa göre hafifçe sallanmasının su altında dalgalar oluşturabileceğini inceledi. Bu dalgaların okyanus tabanına kadar ilerleyip geri dönerek buz tabakasının alt kısmına enerji aktardığı ve burada buzun erimesini tetiklediği düşünülüyor.

Araştırmaya göre süreç, mevcut bir çatlağın çevresinde yeni yarıkların oluşmasını sağlayabilir. Bu mekanizmanın, Enceladus'taki kaplan çizgileri arasındaki yaklaşık 35 kilometrelik mesafeyi de açıklayabildiği belirtiliyor.

Eğer teori doğrulanırsa, bu çatlakların oluşumunun yanı sıra Enceladus'un yeraltı okyanusunun yapısı hakkında da önemli bilgiler elde edilebilir. Bilim insanları, gelecekte yapılabilecek yeni modellemelerin ve olası bir Enceladus görevinin bu teoriyi test edebileceğini düşünüyor.