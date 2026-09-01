Akıllı telefonlarda 8.000 mAh dönemi: Dev bataryalar ince kasalara nasıl sığıyor?

Bu dönüşümün arkasında silikon-karbon batarya teknolojisi bulunuyor. Geleneksel lityum iyon pillerde kullanılan grafit anotlar güvenilir olsa da depolayabilecekleri enerji sınırlı kalıyor. Silikon ise aynı hacimde çok daha fazla lityum tutabiliyor.

BATARYA KAPASİTESİ BİR YILDA HIZLA ARTTI

Counterpoint Research verilerine göre 6.000 mAh ve üzeri bataryaya sahip telefonların küresel satışlardaki payı, Ocak 2025'te yüzde 10 iken Ocak 2026'da yüzde 29'a yükseldi. Küresel ortalama batarya kapasitesi ise 5.291 mAh seviyesine ulaştı.

Silikonun şarj sırasında genişlemesi, pil ömrü ve güvenlik açısından önemli bir sorun oluşturuyor. Silikon-karbon bileşimi ise karbon yapısıyla bu genişlemeyi kontrol ederek daha yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor. Böylece üreticiler telefonları kalınlaştırmadan daha büyük bataryalar kullanabiliyor.

UZUN VADELİ DAYANIKLILIK MERAK EDİLİYOR

Yeni nesil piller "katı hâl bataryası" değil; sıvı elektrolit kullanan lityum iyon teknolojisinin geliştirilmiş bir türü. Çinli üreticiler dönüşüme öncülük ederken kullanıcıların odağı kapasiteden batarya sağlığına kayıyor.

Yüksek silikon oranının uzun vadede şişme ve kapasite kaybına etkisi henüz geniş ölçekte bilinmiyor. Bu nedenle 8.000 mAh telefonların yaygınlaşmasındaki asıl sınavı, birkaç yıllık kullanım sonuçları belirleyecek. Counterpoint Research verileri de yüksek kapasiteli bataryalara geçişin kalıcı bir pazar eğilimine dönüştüğünü gösteriyor.