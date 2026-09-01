Dünya’nın manyetik alanı sahte tarihi eserleri ortaya çıkarabilir

Kil bir kap fırında pişirilip soğuduğunda, içerisindeki manyetik parçacıklar o dönemdeki Dünya manyetik alanının izini kaydediyor. Büyük parçacıkların oluşturduğu "termal kalıcı manyetizma" uzun süre korunurken daha küçük parçacıklar, yıllar boyunca değişen manyetik alandan etkilenerek "viskoz kalıcı manyetizma" adı verilen ikinci bir iz biriktiriyor.

UC San Diego Scripps Oşinografi Enstitüsü öncülüğündeki ekip; binlerce yıllık olduğu doğrulanmış eserleri, Kudüs'teki hediyelik eşya dükkânlarından alınan objeleri ve sahte olduğu bilinen örnekleri inceledi. Numuneler 50 santigrat dereceden başlanarak kademeli biçimde ısıtıldı.

Deneylerde modern eserlerde zamanla biriken manyetik izin daha düşük sıcaklıklarda silindiği görüldü. Bin yıldan eski örneklerde ise aynı izin ortadan kaldırılması için sıcaklığın 112 santigrat derecenin üzerine çıkarılması gerektiği belirlendi.

Araştırmacılar, bu sıcaklık eşiğinin modern taklitlerle gerçek antik eserleri ayırmada kullanılabileceğini düşünüyor. Yöntemin özellikle kökeni belgelenemeyen kil heykelcikler ve seramiklerin incelenmesinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Ekibin bundan sonraki hedefi, tekniği dünya genelindeki müzelerde özgünlüğü tartışılan eserlere uygulamak.