Hubble “Avize Kümesi”ni görüntüledi: Kadim yıldızların geçmişi sanılandan karmaşık

NGC 6723 adıyla bilinen "Avize Kümesi", Dünya'dan yaklaşık 27 bin ışık yılı uzakta, Yay Takımyıldızı yönünde bulunuyor. NASA'ya göre kütle çekimiyle birbirine bağlı on binlerce, hatta milyonlarca yıldız barındırabilen küresel kümeler, Samanyolu'nun en yaşlı sakinleri arasında yer alıyor.

TEK KUŞAKTAN OLUŞMADIKLARI ANLAŞILDI

Gök bilimciler geçmişte küresel kümelerdeki bütün yıldızların aynı gaz bulutundan, hemen hemen aynı dönemde oluştuğunu düşünüyordu. Bu durumda yıldızların benzer yaşlara ve kimyasal bileşimlere sahip olması gerekiyordu.

Ancak Hubble gibi gelişmiş teleskoplarla gerçekleştirilen ayrıntılı gözlemler, bu kabulün gerçeği tam olarak yansıtmadığını gösterdi. Kümelerdeki yıldızların kimyasal özelliklerinde görülen farklılıklar, birden fazla yıldız neslinin veya sanılandan daha karmaşık bir oluşum sürecinin varlığına işaret ediyor.

SAMANYOLU'NUN GEÇMİŞİNİ SAKLIYOR

Yaşı 10 milyar yılı aşan NGC 6723, Güneş ve Samanyolu'nun ince diski oluşmadan çok önceki dönemlerden izler taşıyor. Hubble'ın yoğun merkezdeki yıldızları tek tek ayırt edebilmesi, araştırmacılara galaksimizin ilk yıllarını inceleme fırsatı sunuyor.

Bilim insanları küresel kümelerin karmaşık yapısını uzun süredir biliyor. Buna karşın yeni görüntü, Samanyolu'nun bu kadim "fosillerinin" hâlâ bütünüyle çözülemediğini bir kez daha ortaya koyuyor. NASA ve ESA/Hubble verileri, yıldız kümelerinin geçmişinin tek bir oluşum öyküsüyle açıklanamayacağını gösteriyor.