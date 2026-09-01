Su damlalarının metali çürüten gizli etkisi ortaya çıktı

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, bakır yüzeyler 60 nanometre kalınlığında Teflon tabakayla kaplandı. Elektriksel açıdan nötr su damlaları doğrudan yüzeye bırakıldığında, 3 bin temasın ardından belirgin bir değişiklik görülmedi.

Ancak damlalar önce bitki yaprağı, PVC köpük levha, polistiren cam veya su itici kuvars üzerinde kaydırıldığında 0,2 ila 2 nanokulomb arasında elektrik yükü kazandı. Ardından Teflon kaplı bakıra ulaşan damlalar, koruyucu tabakada delik benzeri kusurlar oluşturdu ve alttaki metali korozyona açık hâle getirdi.

Araştırmacılara göre damla ile metal arasında meydana gelen güçlü elektrik alan, kaplamada "dielektrik kırılma" olarak adlandırılan bir boşalmaya neden oluyor. Tekrarlanan temaslar kusurlu alanı büyüterek metalin suyla doğrudan temas etmesini kolaylaştırıyor.

Bulgular; yağmur, çiy, okyanus dalgaları ve eriyen karın otomobiller, gemiler, binalar ve kültürel miras yapıları üzerindeki etkisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Araştırmacılar, gerçek yaşam koşullarındaki etkinin belirlenmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç bulunduğunu belirtiyor. Sonuçların elektrik yüküne karşı daha dayanıklı koruyucu kaplamaların geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülüyor.