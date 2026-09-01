WhatsApp’tan dolandırıcılık mesajlarına karşı yeni koruma

Yeni özellik, özellikle banka, resmi kurum veya tanınmış bir şirket adına gönderilmiş izlenimi veren sahte mesajları hedefliyor. Dolandırıcılık Uyarısı, cihaz üzerinde çalışan bir makine öğrenimi modeli yardımıyla bilinmeyen kişilerden gelen mesajları analiz ediyor.

WhatsApp'ın açıklamasına göre mesaj içerikleri sınıflandırma amacıyla cihazdan ayrılmıyor; Meta'ya, WhatsApp'a veya üçüncü taraflara otomatik olarak gönderilmiyor. Mesajı gönderen kişi de alıcının bu güvenlik özelliğini kullandığını öğrenemiyor.

Şüpheli mesaj uyarısı alan kullanıcılar, göndericiyi doğrudan engelleyip WhatsApp'a bildirebiliyor. Mesajın güvenilir bir kişiden geldiğinin anlaşılması durumunda ise numara güvenilir olarak işaretlenebiliyor. Kullanıcı isterse sistemin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla sohbetteki son beş mesajı WhatsApp ile paylaşabiliyor.

Özellik şimdilik Android için WhatsApp'ın 2.26.34.1 beta sürümünü kullanan sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunuldu. Ayarlar bölümündeki "Hesap" menüsünden manuel olarak etkinleştirilen aracın bütün kullanıcılara ne zaman açılacağı henüz açıklanmadı. Beta testlerinin genişletilmesi, genel dağıtımın yaklaştığı şeklinde değerlendiriliyor.