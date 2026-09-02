Karanlık madde arayışında heyecanlandıran sinyal: İlk iz yakalanmış olabilir

Olası sinyal, ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki eski bir altın madeninde, yerin yaklaşık 1,6 kilometre altında yürütülen LUX-ZEPLIN (LZ) deneyinde kaydedildi. Kozmik ışınlardan korunmak için yer altında kurulan sistem, yaklaşık 10 ton sıvı ksenon kullanıyor.

WIMP Parçacığı Olabilir

Dedektörde bir ksenon atomuyla kimliği belirlenemeyen başka bir parçacık arasında etkileşim gözlendi. Çarpışma sonucunda zayıf bir morötesi ışık parlaması oluşurken ksenon atomunun çekirdeğinde "nükleer geri tepme" olarak bilinen hareket meydana geldi.

Bilim insanlarına göre olay, karanlık maddenin olası yapı taşlarından biri kabul edilen "zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacığın", yani WIMP'in beklenen davranışıyla uyumlu görünüyor.

Kesin Keşif İçin Yeni Kanıtlar Gerekiyor

Karanlık madde ışık yaymadığı veya yansıtmadığı için teleskoplarla doğrudan görülemiyor. Buna rağmen galaksiler üzerindeki kütleçekim etkisi, varlığının en güçlü kanıtı olarak kabul ediliyor.

Araştırmacılar şimdi sinyalin arka plan radyasyonu ya da bilinen başka parçacıklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını inceleyecek. Olay doğrulanırsa, karanlık maddenin ilk doğrudan gözlemlerinden biri olarak fizik tarihine geçebilir.