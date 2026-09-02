Sekiz yıllık yolculukta kritik aşama: BepiColombo Merkür’e ulaşıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından geliştirilen BepiColombo, 20 Ekim 2018'de Ariane 5 roketiyle fırlatıldı. Uzay aracı yolculuk sırasında Dünya, Venüs ve Merkür çevresinde toplam dokuz yakın geçiş gerçekleştirerek hızını ve rotasını ayarladı.

İLK KRİTİK AYRILIK 3 EYLÜL'DE

BepiColombo'yu gezegenler arası yolculuğunda taşıyan Merkür Transfer Modülü, 3 Eylül 2026'da iki bilimsel yörünge aracından ayrılacak. ESA, görevin Merkür'e varış sürecini başlatacak bu kritik operasyonu canlı yayımlayacak.

Transfer modülünün ayrılmasının ardından ESA'ya ait Merkür Gezegensel Yörünge Aracı ile JAXA tarafından geliştirilen Mio, Kasım 2026'da birlikte Merkür yörüngesine girecek. İki araç Aralık ayında birbirinden ayrılarak farklı yörüngelere yerleşecek.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 2027'DE BAŞLAYACAK

BepiColombo'nun rutin bilimsel gözlemlerine Nisan 2027'de başlaması planlanıyor. Araçlar birlikte Merkür'ün yüzeyini, iç yapısını, jeolojik geçmişini, manyetik alanını ve Güneş rüzgârıyla etkileşimini araştıracak.

Görev, Güneş'e bu kadar yakın bir gezegenin nasıl oluştuğunu ve zaman içinde nasıl değiştiğini açıklamayı hedefliyor. ESA'nın açıklamasına göre operasyon, kurumun gerçekleştirdiği en zorlu gezegen varış süreçlerinden biri olacak.