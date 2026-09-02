WhatsApp’tan unutulan mesajlara yeni çözüm: Artık bildirim gönderecek

Android için yayımlanan WhatsApp beta 2.26.35.2 sürümünde görülen özellik, kullanıcı sohbet penceresinden ayrıldığında devreye giriyor. Yazılan metin otomatik olarak taslak hâlinde kaydediliyor ve uygulama dışında yaklaşık bir dakika geçirildiğinde telefonun bildirim panelinde hatırlatma beliriyor.

"TASLAK MESAJINIZ" UYARISI GÖSTERİLECEK

Yeni bildirim, "Taslak mesajınız" başlığıyla kullanıcıya iletiliyor. Uyarıya dokunulduğunda doğrudan ilgili sohbet açılıyor ve yarım bırakılan mesajın kaldığı yerden tamamlanması sağlanıyor.

WhatsApp'ta gönderilmeyen metinler hâlihazırda sohbet listesinde "Taslak" etiketiyle gösteriliyor. Ancak bunun fark edilebilmesi için uygulamanın açılması gerekiyor. Yeni sistem ise kullanıcı başka bir uygulamadayken bile bildirim göndererek unutulan mesajı yeniden hatırlatıyor.

SINIRLI SAYIDA KULLANICI TEST EDİYOR

Özellik şimdilik yalnızca Android'deki belirli beta kullanıcılarına sunulmuş durumda. WhatsApp'ın testlerden gelen geri bildirimlere göre sistemi geliştirmesi ve daha geniş bir kullanıcı grubuna açması bekleniyor.

Yeni taslak mesaj bildiriminin kararlı sürüme hangi tarihte ekleneceği henüz açıklanmadı. Güncellemenin iPhone kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı da şimdilik bilinmiyor