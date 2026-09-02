Yerin altında milyonlarca yıldır saklanan dev ortaya çıktı! Cayır cayır yanıyor...

İngiltere'nin doğu kıyısı açıklarındaki Wash haliçinin altında bulunan yapının yaklaşık 454,4 milyon yıl önce patladığı düşünülüyor. Bu tarih, dinozorların ortaya çıkışından yaklaşık 200 milyon yıl öncesine karşılık geliyor.

SAÇ TELİ İNCELİĞİNDEKİ KRİSTALLER İNCELENDİ

Araştırmacılar, Lincolnshire ve Norfolk bölgelerinde birbirinden 65 kilometre uzaktaki sondajlardan yaklaşık 80 yıl önce çıkarılan zirkon kristallerini yeniden analiz etti. Saç teli genişliğindeki kristallerde bulunan uranyum ve kurşun izotopları, örneklerin aynı dönemde oluştuğunu gösterdi.

Elde edilen tarihler, Norveç, İsveç, Baltık bölgesi, Belarus ve Polonya'da görülen Kinnekulle kül tabakasıyla neredeyse tamamen örtüştü. Bulgular, külün antik deniz üzerinden İskandinavya'ya taşındığı ihtimalini güçlendirdi.

PATLAMANIN GÜCÜ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Süper patlamanın yüzlerce ila 1000 kilometreküp kaya, kül ve kabuk malzemesini atmosfere savurduğu tahmin ediliyor. Açığa çıkan enerjinin binlerce hidrojen bombasının gücüne eşdeğer olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, yerin derinliklerine gömülen volkanik sistemin tamamen sönmüş olduğunu ve günümüzde patlama tehlikesi taşımadığını vurguluyor.