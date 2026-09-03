Google’dan yeni yapay zekâ hamlesi: Gemini 3.8 Flash ve Cyber tanıtıldı

Google'ın açıklamasına göre 3.8 Flash, önceki 3.7 Flash'a kıyasla yazılım mühendisliği ve uzmanlık gerektiren kurumsal işlerde önemli ilerleme sağlıyor. Model, daha büyük ve pahalı sistemlerin performansına yaklaşırken Flash ailesinin hız ve maliyet avantajını korumayı amaçlıyor.

KODLAMA VE OTONOM AJANLARA ODAKLANIYOR

Gemini 3.8 Flash; uzun soluklu yazılım projelerini uçtan uca yürütmek, araçları art arda kullanmak ve karmaşık hipotezleri doğrulamak için geliştirildi. Resmî model kartına göre metin, görüntü, ses ve video kabul eden sistem; bir milyon token bağlam penceresi ile 64 bin token'a kadar metin çıktısı destekliyor. Geliştiriciler modele Gemini API, Google AI Studio, Android Studio ve Antigravity üzerinden erişebiliyor.

CYBER SÜRÜMÜ HERKESE AÇIK DEĞİL

Gemini 3.8 Flash Cyber ise otonom güvenlik açığı tespiti ve otomatik yama üretimi için özel olarak eğitildi. Google, modelin 20 programlama dilini kapsayan şirket içi testte yüzde 70'in üzerinde başarıya ulaştığını, Chrome açıkları için daha büyük ticari modellerden 2,6 kat fazla doğru yama ürettiğini belirtiyor. Daha esnek siber güvenlik yetkilerine sahip model, kötüye kullanım riskleri nedeniyle Fairwind Programı üzerinden yalnızca doğrulanmış kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve güvenilir savunma ekiplerine sunulacak.