IOS 27, Apple Mail’i baştan aşağı düzeltiyor: 3 sinir bozucu sorun tarihe karışacak

Yıllardır bazı kullanıcıların şikâyet ettiği "hayalet" okunmamış e-posta sayıları, güncellenen rozet sistemi sayesinde daha doğru gösterilecek. Böylece uygulama simgesindeki bildirim sayısının, gelen kutusundaki gerçek okunmamış ileti sayısıyla eşleşmesi hedefleniyor.

İOS 27 İLE E-POSTALAR DAHA HIZLI AÇILACAK

Apple Mail'deki ikinci önemli değişiklik, mesajların yüklenme hızında yapılacak iyileştirme olacak. Özellikle yoğun gelen kutularında bir iletiye dokunduktan sonra yaşanan bekleme süresinin azaltılması, uygulamanın daha akıcı çalışmasını sağlayacak. Apple, iOS 27 genelinde uygulama açılış hızlarını da artırmayı planlıyor.

MAİL ARAMASI DAHA GÜVENİLİR HALE GELİYOR

Güncellemenin öne çıkan üçüncü yeniliği ise arama altyapısını ilgilendiriyor. Daha güvenilir indeksleme sistemi, eski veya gelen kutusunun derinliklerinde kalan e-postaların kolayca bulunmasına yardımcı olacak. Yeni sıralama sistemi, en alakalı arama sonuçlarını listenin üstüne taşıyacak.

Gösterişli görünmeyen bu üç Apple Mail iyileştirmesi, uygulamayı yoğun kullananlar için önemli bir deneyim değişikliği yaratabilir. Yeni özelliklerin iOS 27'yi destekleyen iPhone modellerinde, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ücretsiz sistem güncellemesiyle sunulması planlanıyor