Kokpitsiz uçaklar gökyüzüne çıkıyor: Havacılıkta yeni dönem başlayabilir

ABD merkezli Pyka'nın tamamen elektrikli otonom ilaçlama uçağı, önceden belirlenen rotada kalkış, uçuş ve inişi çok az insan müdahalesiyle gerçekleştirebiliyor. Kanat açıklığı 11,5 metre olan araç, 300 litre sıvı taşıyor ve yaklaşık 35 dakika havada kalabiliyor. Daha alçaktan uçması, ilaçların çevreye savrulmasını ve kimyasal kullanımını azaltabiliyor.

TARIM VE KARGO UÇUŞLARI ÖNCÜ OLACAK

Pyka uçakları ABD ve Brezilya'da tarım alanlarında kullanılırken İngiliz Windracers, Shetland ve Orkney adalarında otonom kargo hizmeti başlatmak için izin bekliyor. Reliable Robotics ile Merlin Labs ise mevcut kargo ve askerî uçaklara otonom sistemler ekliyor.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Otonom uçuş, klasik otomatik pilottan farklı olarak sensörler ve algoritmalar yardımıyla uçuşun tamamını yönetmeyi hedefliyor. Radar, lidar ve yapay zekâ destekli kameralar; diğer uçakları, kuşları ve arazi engellerini tespit etmek için kullanılıyor.

Destekçiler teknolojinin tehlikeli görevlerde insan riskini azaltacağını ve tek operatörün birden fazla uçağı yönetebileceğini söylüyor. Pilot birlikleri ise kokpitte insan bulunmamasının güvenlik açısından ciddi sonuçlar yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle tamamen otonom yolcu uçuşlarının yakın zamanda başlaması beklenmiyor. Ancak teknoloji ticari havacılığa kademeli biçimde girebilir.