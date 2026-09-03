Ücretsiz Claude uygulaması tuzağı! Şifreleri ve kripto cüzdanlarını hedefliyor

Siber güvenlik şirketi Morphisec'in araştırmasına göre saldırganlar, Anthropic'in kurumsal kimliğini taklit eden bir GitHub deposu hazırladı. Kullanıcılara yaklaşık 101 megabaytlık bir arşiv sunulurken indirilen program beklenen yapay zekâ arayüzünü açmıyor ve zararlı yazılımı arka planda sessizce çalıştırıyor.

ŞİFRELER VE KRİPTO CÜZDANLARI HEDEFTE

RevStealer; internet tarayıcılarındaki parolaları, oturum çerezlerini, Windows Kimlik Bilgileri Yöneticisi kayıtlarını ve 12 parola yöneticisindeki verileri toplayabiliyor. Zararlının ayrıca 50'den fazla kripto para cüzdanını, VPN bilgilerini, mesajlaşma uygulamalarını, ekran görüntülerini ve seçilmiş belgeleri hedeflediği bildirildi.

KENDİNİ SİLİYOR, İZ BIRAKMAMAYA ÇALIŞIYOR

Kötü amaçlı yazılım, çalıştırılmadan önce bilgisayarın belleğini, işlemci sayısını, kullanıcı adını ve grafik donanımını denetleyerek analiz ortamlarından kaçmaya çalışıyor. Topladığı verileri saldırganların sunucusuna şifreli şekilde aktaran RevStealer, ardından dosyalarını silerek izlerini azaltıyor.

Uzmanlar, ücretli yapay zekâ modellerini ücretsiz sunduğunu öne süren doğrulanmamış uygulamalardan uzak durulmasını öneriyor. Yazılımların yalnızca geliştiricinin resmî sitesinden indirilmesi ve şüpheli dosyaların açılmaması gerekiyor. Uygulamayı kurmuş olabilecek kullanıcıların cihazlarını güncel güvenlik yazılımıyla taraması, parolalarını temiz bir cihazdan değiştirmesi ve açık oturumlarını sonlandırması da önem taşıyor. Kripto varlıkları ayrıca kontrol edilmeli.