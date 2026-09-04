Dünya daha hızlı dönüyor: Saatlerden bir saniye silinebilir

Atom saatleri zamanı son derece hassas biçimde ölçerken Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki dönüşü çeşitli jeolojik ve iklimsel süreçler nedeniyle küçük dalgalanmalar gösteriyor. Bu iki zaman sistemi arasındaki farkı sınırlamak amacıyla 1972'den bu yana UTC'ye toplam 27 "artık saniye" eklendi. Son ekleme 2016'da yapıldı.

NEGATİF ARTIK SANİYE GÜNDEMDE

Yeni senaryoda saate saniye eklemek yerine 23.59.58'in ardından doğrudan 00.00.00'a geçilebilir. "Negatif artık saniye" adı verilen bu işlem şimdiye kadar hiç uygulanmadı. Uzmanlar, 2035'e kadar böyle bir düzeltmeye ihtiyaç duyulma olasılığını yüzde 30 olarak değerlendiriyor.

DİJİTAL SİSTEMLER ETKİLENEBİLİR

Tek bir saniyelik değişim günlük yaşamda fark edilmese de telekomünikasyon ağları, enerji sistemleri, veri merkezleri, finansal işlemler ve uydu teknolojileri açısından sorun yaratabilir. Sistemlerin zamanı farklı yöntemlerle güncellemesi, yazılım hatalarına ve senkronizasyon problemlerine yol açabilir.

Kutup buzlarının erimesi ise Dünya'nın kütle dağılımını değiştirerek dönüşü yavaşlatıyor ve olası düzenlemeyi geciktiriyor. Uluslararası zaman otoriteleri, teknolojik riskleri azaltmak amacıyla artık saniye uygulamasını 2035'e kadar kaldırmayı planlıyor. Kesin karar, Dünya'nın dönüş verileri izlenerek uluslararası zaman uzmanlarınca verilecek.