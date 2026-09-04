Einstein’ın “en mutlu düşüncesi” kuantum dünyasında doğrulandı

Eşdeğerlik ilkesi, kapalı bir ortamda bulunan kişinin yer çekimi ile hızlanma arasındaki farkı anlayamayacağını söyler. Örneğin serbest düşen bir asansördeki kişi kısa süreliğine ağırlıksız hisseder. Einstein bu fikri hayatının "en mutlu düşüncesi" olarak tanımlamıştı.

BİR ATOM AYNI ANDA İKİ YOLA GÖNDERİLDİ

Araştırmacılar yaklaşık 20 bin rubidyum atomunu mutlak sıfıra yakın sıcaklığa kadar soğuttu. Ardından atomların kuantum dalgasını iki ayrı yola ayırdı. Dalganın bir bölümü manyetik alan yardımıyla sabit tutulurken diğer bölümü Dünya'nın yer çekimi altında serbest düşüşe bırakıldı.

İki parça yeniden birleştirildiğinde oluşan girişim deseni, serbest düşen bölümün kuantum "fazında" çok küçük bir değişim bulunduğunu gösterdi. Ölçülen değişim, yaklaşık 100 yıl önce yapılan teorik tahminle yüzde 2,5 sapma içinde uyuştu.

KUANTUM KÜTLEÇEKİMİ HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ

Science Advances'ta yayımlanan çalışma, iki büyük fizik kuramını tamamen birleştirmiyor veya yer çekiminin kuantum özellik taşıdığını kanıtlamıyor. Ancak deney, Einstein'ın ilkesinin atomlar için de çalıştığını gösteren önemli bir bağlantı sunuyor. Araştırmacılar sonraki aşamada daha ağır nesnelerle benzer deneyler yapmayı planlıyor. Nanodiamondlar, olası yeni fizik izlerini aramak için kullanılabilir.