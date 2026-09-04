OpenAI’nin yeni modeli GPT-6 Astra, kritik güvenlik açıklarını bulabiliyor

Astra, OpenAI'ın Hazırlık Çerçevesi kapsamında "Kritik" siber güvenlik seviyesine ulaşan ilk model oldu. Bu sınıflandırma, yapay zekânın insanın her adımı yönlendirmesine gerek kalmadan karmaşık güvenlik görevlerini yerine getirebilmesi anlamına geliyor.

TESTLERDE DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

OpenAI'ın testlerinde Astra, bilinen açıklar üzerinden istismar geliştirme becerisini ölçen ExploitBench'te yüzde 100 başarı elde etti. Yakın zamanda açıklanan 20 yüksek önem dereceli V8 açığından oluşan özel değerlendirmede ise önceki model GPT-5.6 Sol'u geride bıraktı. Modelin test sırasında iki "sıfır gün" açığını keşfederek bir saldırı zincirinde kullandığı bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bu yeteneklerin kötüye kullanılma ihtimali nedeniyle OpenAI, Astra'nın geliştirme ve yayımlanma sürecinin bazı bölümlerini erteledi. Zararlı siber talepleri reddetme, yetkisiz işlemleri izleme ve şüpheli faaliyetleri otomatik durdurma gibi ek önlemler devreye alındı.

GPT-6 Astra'nın güvenli kod inceleme ve açık kapatma gibi savunma amaçlı görevlerde kullanılması planlanıyor. En ileri siber özelliklere erişim ise başlangıçta seçilmiş test kullanıcılarıyla sınırlandırılacak. Model, önümüzdeki günlerde ChatGPT abonelerine ve API kullanıcılarına kademeli olarak sunulacak.