WhatsApp’ta telefon numarası dönemi değişiyor: Kullanıcı adları geliyor

Şimdiye kadar WhatsApp'ta biriyle iletişim kurabilmek için cep telefonu numarasının bilinmesi gerekiyordu. Özellikle yabancılarla konuşurken, gruplara katılırken veya işletmelerle iletişime geçerken bu durum kişisel bilgilerin açığa çıkmasına neden olabiliyordu.

KULLANICI ADLARI ÖNCEDEN AYRILABİLECEK

Yeni sistemde her kullanıcı kendisine özgü bir isim seçebilecek. WhatsApp, aynı kullanıcı adını isteyen çok sayıda kişi olabileceği için rezervasyon sürecini özelliğin genel kullanıma açılmasından önce başlattı. Android kullanıcıları seçeneğe "Ayarlar, Hesap, Kullanıcı Adı" yolundan; iPhone kullanıcıları ise profil bölümünden ulaşabilecek.

TELEFON NUMARASI TAMAMEN KALDIRILMIYOR

Kullanıcı adları, yeni kişilerin numarayı görmeden iletişim kurmasını sağlayacak ancak WhatsApp hesabı açarken telefon numarası kullanma zorunluluğu devam edecek. Numarayı önceden bilen mevcut kişiler de bu bilgiyi görmeyi sürdürebilecek.

Gizliliği artırmak amacıyla uygulamada herkese açık bir kullanıcı adı rehberi bulunmayacak. Bir kişiye ulaşabilmek için kullanıcı adının tam olarak bilinmesi gerekecek. WhatsApp ayrıca taklit hesapları önlemek amacıyla tanınmış kişiler ve kurumlara ait bazı kullanıcı adlarını koruma altına alacak. Özelliğin 2026'nın ilerleyen döneminde kademeli biçimde kullanıma sunulması planlanıyor. Kullanıcılar, özellik bölgelerinde açıldığında uygulama içinden bildirim alacak.