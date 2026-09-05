4,6 milyar yıllık uzay tozu Güneş’in doğuşundaki sırrı ortaya çıkardı!

Araştırmanın merkezinde, 2008 yılında Antarktika'da bulunan DOM 08006 adlı son derece iyi korunmuş meteorit yer aldı. Meteorit içindeki kalsiyum ve alüminyum bakımından zengin parçacıkların, Güneş Sistemi'nin ilk 200 bin yılında oluştuğu düşünülüyor. Bu nedenle parçacıklar, erken dönemin koşullarını kaydeden birer "fosil" niteliği taşıyor. Parçacıkların günümüze kadar çok az kimyasal değişime uğraması, milyarlarca yıl önceki manyetik koşulların güvenilir biçimde ölçülebilmesine olanak verdi ve bulguların değerini önemli ölçüde artırdı.

Yapılan paleomanyetik ölçümler, Güneş ve gezegenler henüz oluşmadan önce Güneş bulutsusunda güçlü bir manyetik alan bulunduğunu ortaya koydu. Alanın şiddetinin yaklaşık 150 ila 600 mikrotesla arasında olduğu hesaplandı. Üst sınır, Dünya'nın günümüzdeki manyetik alanından yaklaşık 12 kat daha güçlü.

Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce gaz ve tozdan oluşan dev bulut çökerken önce yassı bir gezegen oluşum diskine dönüştü. Araştırmacılar, manyetik alanların bu dönüşüme katkı sağladığını ve gazı diskin iç kesimlerinden genç Güneş'e taşıdığını belirtiyor. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma, Güneş'in ve gezegenlerin oluşumuna ilişkin modellerde manyetizmanın etkisinin daha fazla dikkate alınması gerektiğini ortaya koyuyor.