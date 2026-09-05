Bilim insanları DNA'nın alfabesini ikiye katladı: 8 harfli sistem çalıştı

Nature Communications'ta yayımlanan çalışmada bilim insanları, E. coli bakterisine ait RNA polimeraz enziminin doğal harflerin yanında P, Z, B ve S olarak adlandırılan dört yapay bazı işleyip işleyemediğini araştırdı. RNA polimeraz, DNA'daki bilgiyi okuyarak RNA'ya aktarıyor ve genlerin çalışmasındaki ilk temel adımı gerçekleştiriyor.

Biyokimyasal deneyler ve yüksek çözünürlüklü kriyo-elektron mikroskobu görüntüleri, enzimin yapay baz çiftlerini büyük ölçüde doğal olanlarla aynı kimyasal ve yapısal işaretleri kullanarak tanıdığını ortaya koydu. Araştırmacılar, hata ihtimalini azaltmak için Z bazının daha yüksek doğruluk sağlayan Z* adlı bir benzerini de geliştirdi.

Bu başarı, laboratuvarda doğrudan yeni bir canlı üretildiği anlamına gelmiyor. Ancak mevcut hücresel mekanizmaların genişletilmiş genetik bilgiyi okuyabilmesi, sentetik biyoloji açısından önemli bir eşik kabul ediliyor.

ScienceDaily'nin aktardığı bulgulara göre sekiz harfli DNA alfabeleri gelecekte kanser hücrelerini tanıyabilen moleküllerin, yeni tanı araçlarının, ilaçların ve doğada bulunmayan maddeleri üretebilen biyolojik sistemlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Teknolojinin canlı hücrelerde güvenli ve kararlı biçimde kullanılabilmesi için daha fazla araştırma gerekiyor. Çalışma, genetik kodun sanılandan daha esnek olabileceğini de düşündürüyor.