Google’dan Gemini’ye yeni özellik: Videoları kendi başına tarayacak

Geleneksel yöntemde videolar varsayılan olarak saniyede bir kare üzerinden taranıyor. Bu yaklaşım özellikle uzun kayıtlarda yüksek miktarda token tüketirken kısa süren önemli ayrıntıların gözden kaçmasına neden olabiliyor. Ajan tabanlı sistem ise videoyu tarıyor, gerekli anları belirliyor ve gerektiğinde ilgili bölümleri daha yüksek kare hızında yeniden inceliyor. Böylece geliştiricilerin ayrıca karmaşık video parçalama sistemleri kurması gerekmiyor.

Google'ın açıkladığı verilere göre özellik, standart video analizi testlerinde token kullanımını yüzde 88'e, maliyeti yüzde 66'ya kadar azaltabiliyor. Doğrulukta ise yüzde 7'ye varan artış sağlandığı belirtiliyor. Yenilik; Gemini 3.7 Flash, 3.6 Flash ve 3.5 Flash-Lite modellerinde kullanıma sunuldu.

Sistem; saatler süren videolarda belirli bir anı bulma, hızlı hareketleri sayma, olağan dışı durumları tespit etme ve kurgu için saniyeden kısa kesitleri belirleme gibi görevlerde kullanılabilecek.

MarkTechPost'un aktardığına göre özellik, Gemini API üzerinden Google AI Studio ve Gemini Enterprise Agent Platform'da erişime açıldı. Yüklenen dosyaların yanı sıra herkese açık YouTube bağlantılarını da destekleyen teknoloji, standart API fiyatlandırmasıyla sunuluyor. Google, sistemi Gemini uygulamasına ve YouTube'un "Ask YouTube" özelliğine de taşımayı planlıyor.