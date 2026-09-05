Yapay zekâdan migren araştırmasında çarpıcı sonuç: 4 farklı tür olabilir!

Araştırmacılar, geniş kapsamlı Trøndelag Sağlık Araştırması'na katılan 43 bin 197 kişinin verilerini inceledi. Katılımcıların yaklaşık 9 bininde migren tanısı bulunuyordu. Yapay zekâ modeline ruh sağlığı, uyku, egzersiz, ilaç kullanımı, kalp ve damar sağlığı ile kas-iskelet sistemi sorunları gibi bilgiler verildi. Genetik verilerin eklenmesi ise modelin başarısını yalnızca sınırlı ölçüde artırdı.

Analizde yaş, en güçlü belirleyici olarak öne çıktı. Boyun ağrısı, adet döngüsü ve mide bulantısı da migrenle bağlantılı önemli işaretler arasında yer aldı. Model, migren hastalarını ayrıca dört farklı gruba ayırdı. Gruplardan biri yalnızca erkeklerden oluşurken diğerlerinde boyun ağrısı, kas-iskelet sistemi sorunları, kaygı ve depresyon gibi özellikler belirginleşti. Dördüncü grup ise görsel bozukluklarla seyreden auralı migren dahil klasik tabloya daha yakındı.

Bilim insanları, bulguların migrenin vücutta atakların ötesine uzanan izler bıraktığını düşündürdüğünü belirtti. Farklı biyolojik türlerin doğrulanması, gelecekte hastaya uygun tedavinin daha doğru seçilmesini sağlayabilir. Bu yaklaşım, bugün hastaların tarif ettiği belirtilere dayanan migren tanısına gelecekte daha nesnel, kişiselleştirilmiş ve güvenilir bir boyut da kazandırabilir. Ancak sonuçların klinik kullanıma girmeden önce yeni çalışmalarla doğrulanması gerekiyor.