Bilim insanları gizemli bir parçacık yakaladı! Karanlık maddenin ilk işareti olabilir

Bilim insanları, evrenin en büyük gizemlerinden biri olan karanlık madde konusunda heyecan verici bir sinyal yakaladı. Güney Dakota'da yerin yaklaşık 1,5 kilometre altında çalışan LUX-ZEPLIN (LZ) adlı deney, daha önce karşılaşılmamış özelliklere sahip bir parçacık etkileşimi tespit etti. Araştırmacılar, bunun karanlık maddeyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor ancak henüz kesin bir keşiften söz etmiyor.

Karanlık madde, ışık yaymadığı, ışığı yansıtmadığı ve emmediği için doğrudan görülemiyor. Bilim insanları varlığını, galaksiler ve galaksi kümeleri üzerindeki kütle çekim etkilerinden anlıyor. Evrenin büyük bölümünü oluşturduğu düşünülen bu maddenin aslında ne olduğu ise hala bilinmiyor.

SİNYAL 2023 YILINDA TESPİT EDİLDİ

LZ deneyi, yaklaşık 7 ton sıvı ksenon kullanarak karanlık madde parçacıklarının normal maddeyle çarpışması halinde ortaya çıkabilecek izleri arıyor. Dedektör, 16 Haziran 2023'te oldukça sıra dışı bir olay kaydetti. Tespit edilen parçacık etkileşiminin enerjisi yaklaşık 248 kiloelectronvolt olarak ölçüldü. Araştırmacılar sinyalin nötronlar, radyoaktif maddeler, nötrinolar veya dedektör kaynaklı bir hata nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadığını inceledi. Ancak bu ihtimallerden hiçbiri olayı tam olarak açıklayamadı.

HENÜZ "KARANLIK MADDE BULUNDU" DENİLEMİYOR

Sinyalin ilgi çekici olmasına rağmen bilim insanları oldukça temkinli. Çünkü yalnızca tek bir olayın gözlemlenmiş olması, bunun gerçekten karanlık maddeden kaynaklandığını kanıtlamıyor. Sinyalin istatistiksel değeri 2,6 sigma olarak hesaplandı. Parçacık fiziğinde yeni bir keşfin kabul edilmesi için genellikle 5 sigma düzeyinde kanıt aranıyor. Bu nedenle araştırmacılar, elde edilen verinin şimdilik yalnızca dikkat çekici bir ipucu olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları şimdi aynı özelliklere sahip başka olayların ortaya çıkıp çıkmayacağını araştıracak. Eğer farklı deneylerde de benzer sinyaller tespit edilirse, bunun karanlık madde parçacıklarından kaynaklanma ihtimali çok daha güçlü hale gelebilecek. Aksi durumda ise bu olay, bilim dünyasının karanlık madde arayışındaki ilginç ama çözülememiş gözlemlerden biri olarak kalabilir.