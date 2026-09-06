Doğal elmastan daha dayanıklı! “Altıgen elmas” ilk kez saf halde üretildi
Elmas uzun yıllardır dünyanın en sert doğal malzemelerinden biri olarak biliniyor. Ancak Çinli bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni çalışma, bu konudaki dengeleri değiştirebilecek bir keşfi ortaya koydu. Ekip, lonsdaleite olarak da bilinen hekzagonal elmasın saf örneklerini laboratuvarda üretmeyi başardı. Yapılan testlerde bu sıra dışı karbon yapısının geleneksel elmastan daha sert ve daha dayanıklı özellikler gösterebildiği belirlendi.
Çinli bilim insanları, doğada bulunan geleneksel elmastan daha sert ve dayanıklı olduğu belirtilen hekzagonal elmasın (lonsdaleite) saf örneklerini üretmeyi başardı. Karbon atomlarının bal peteğini andıran altıgen bir düzende sıralandığı bu yapı, uzun yıllardır bilim dünyasının ilgisini çekiyordu.
Zhengzhou Üniversitesi öncülüğündeki ekip, grafiti yaklaşık 20 gigapaskal basınç altında yaklaşık 10 saat tuttu ve ardından 1.300-1.900 derece arasındaki sıcaklıklara maruz bıraktı. Böylece çapı yaklaşık 1,5 milimetre olan hekzagonal elmas örnekleri elde edildi. Araştırmacılar, yapıyı farklı analiz ve simülasyonlarla doğruladı.
Testlerde lonsdaleite'ın geleneksel elmasa kıyasla daha sert olduğu, ayrıca yüksek sıcaklıklarda oksidasyona karşı daha dirençli davrandığı belirlendi.