Teknokulis Haberler Doğal elmastan daha dayanıklı! “Altıgen elmas” ilk kez saf halde üretildi

Doğal elmastan daha dayanıklı! “Altıgen elmas” ilk kez saf halde üretildi Elmas uzun yıllardır dünyanın en sert doğal malzemelerinden biri olarak biliniyor. Ancak Çinli bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni çalışma, bu konudaki dengeleri değiştirebilecek bir keşfi ortaya koydu. Ekip, lonsdaleite olarak da bilinen hekzagonal elmasın saf örneklerini laboratuvarda üretmeyi başardı. Yapılan testlerde bu sıra dışı karbon yapısının geleneksel elmastan daha sert ve daha dayanıklı özellikler gösterebildiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 06.09.2026 12:06 Güncelleme: 06.09.2026 12:06