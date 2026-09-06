Satürn'de akılalmaz keşif! Kuzeydeki altıgenin ardından güney kutbunda 10 kenarlı yapı bulundu

Satürn'ün güney yarım küresi, gezegenin eksen eğikliği nedeniyle 2012 yılında Dünya'dan görülmez hale gelmişti. Bölge ancak 2023'te yeniden gözlemlenebilir duruma geldi. Hubble'ın Ekim 2023'te çektiği görüntüler incelendiğinde, yaklaşık 63 derece güney enleminde soluk bir 10 köşeli yapı fark edildi. Ağustos 2024'te belirginleşen yapı, 2025'in Ağustos ve Eylül aylarında yapılan gözlemlerde 10 köşesiyle tamamen ortaya çıktı.

Araştırmacılar, bu oluşumun Satürn'ün güçlü jet akımlarından birinin içinde yer aldığını ve atmosferin birden fazla katmanına uzandığını belirledi. Bu nedenle yapının yalnızca bulut seviyesinde oluşan geçici bir şekil olmadığı düşünülüyor.

Bilim insanlarını en çok şaşırtan nokta ise yapının yakın zamanda oluşmuş gibi görünmesi. NASA'dan Amy Simon, kuzey kutbundaki altıgen yapının 40 yılı aşkın süredir gözlemlendiğini, güneydeki 10 kenarlı oluşumun ise yeni gelişmeye başladığını belirtti.

Araştırmacılar şimdi Hubble ve James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni gözlemleri ve bilgisayar modelleriyle bu dev atmosferik yapının nasıl oluştuğunu, ne kadar süre varlığını sürdüreceğini ve kuzey kutbundaki ünlü altıgenle arasındaki farkları anlamaya çalışıyor.