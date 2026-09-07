Dünya okyanuslarında alarm! Sıcaklık tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Rekorun ağustos ayında kırılması ise dikkat çekti. Okyanuslar genellikle mart ve nisan aylarında en sıcak dönemini yaşarken, bu kez sıcaklıkların yaz sonunda zirveye çıkması bilim insanlarını endişelendirdi.

Uzmanlar, güçlü El Niño'nun etkili olduğunu ancak asıl tablonun uzun vadeli küresel ısınmayla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Deniz sıcak hava dalgalarının da 1990'ların başından bu yana üç kattan fazla arttığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu durum deniz canlıları, balıkçılık ve kıyı ekosistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturabilir.