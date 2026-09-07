Güneş'e en yakın gezegenle ilgili çarpıcı keşif! Merkür'de metal ihtimali güçleniyor

Araştırmacılar, farklı oranlarda silisyum içeren yedi özel cam örneğini inceleyerek kızılötesi ışınımdaki belirli bir iz ile silisyum miktarı arasındaki ilişkiyi daha hassas biçimde belirledi. Yöntem önce Ay'ın yüzeyine uygulandı ve elde edilen sonuçlar Apollo, Luna ve Chang'e görevlerinden alınan kaya ve toprak örnekleriyle büyük ölçüde örtüştü.

Ekip daha sonra aynı yöntemi Merkür için kullandı. Yapılan hesaplamalara göre gezegenin yüzeyinde yaklaşık yüzde 37 oranında silisyum dioksit bulunuyor. Bu oran, daha önceki tahminlerden belirgin şekilde düşük.

Bilim insanları, bu düşük oranın Merkür'deki silisyumun tamamının Dünya'daki gibi silikat mineralleri şeklinde bulunmadığı anlamına gelebileceğini düşünüyor. Bazı silisyumun metalik ya da karbür formunda bulunması ihtimali üzerinde duruluyor.

Araştırmacılara göre sonuçlar, Merkür'deki volkanik kayaların gezegenin daha derin bölgelerindeki mantodan gelen malzemelerin erimesiyle oluşmuş olabileceğine de işaret ediyor.