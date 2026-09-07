Zayıflamak neden bu kadar zor? Vücudun “kilo hafızası” olduğu ortaya çıktı

Araştırmada, yağ dokusunda bulunan ve makrofaj adı verilen bağışıklık hücrelerinin obezite sırasında değişime uğradığı belirlendi. Bu hücreler normalde ölü hücrelerin temizlenmesi ve yağ dokusunun sağlıklı çalışmasına yardımcı olmak gibi önemli görevler üstleniyor. Ancak obez farelerde makrofajların genetik bilgiyi işleme biçiminde bozulmalar görüldü.

Daha da dikkat çekici olan ise fareler düşük yağlı beslenmeye geçirildikten sonra bile bu değişikliklerin devam etmesiydi. Araştırmacılar, hücrelerde kalan bu "obezite hafızasının" vücudun yağ kaybına karşı direnç göstermesinde rol oynayabileceğini düşünüyor.

Bilim insanları daha sonra insanlardan alınan yağ dokusu örneklerini de inceledi ve obezitesi olan kişilerdeki makrofajlarda benzer farklılıklara rastladı. Ancak uzmanlar, bu bulguların insanlarda aynı hücresel değişikliklerin kalıcı olduğunu kanıtlamadığını özellikle vurguluyor.

Araştırmacılara göre makrofajlardaki bu bozulmaları hedef almak gelecekte kilo verme tedavileri açısından yeni bir yaklaşım olabilir. Ancak bunun insanlarda kullanılabilecek bir tedaviye dönüşmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.