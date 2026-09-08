Grönland'daki dev buz kütlesi buzullardan ayrıldı! Bilim insanları yeni çatlaklara dikkat çekti

Yeni oluşan dev buz dağının kalınlığının 150 metreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yaşanan kopma, Petermann Buzulu'nun 2012'den bu yana yaşadığı en büyük yüzen buz kaybı olarak kayıtlara geçti.

ÇATLAKLAR AYLAR ÖNCESİNDEN FARK EDİLMİŞTİ

Uydu görüntülerini inceleyen araştırmacılar, buz tabakasındaki çatlakların kopmadan aylar önce büyümeye başladığını belirledi. Nisan ayında yapılan ölçümlerde buz kütlesinde belirgin deformasyonlar ve kırılmalar tespit edilmişti.

3 Ağustos'ta buz tabakasının orta bölümündeki hasarın hızla ilerlediği görülürken, yalnızca bir gün sonra dev buz kütlesi buzuldan tamamen ayrıldı. Sentinel-1'in radar teknolojisi sayesinde bölge, bulutlu havalarda ve gece saatlerinde dahi takip edilebildi.

Araştırmacılar, yaşanan kopmanın son büyük değişiklik olmayabileceği konusunda da uyarıyor. Buzulun yüzen bölümünde bulunan mevcut çatlakların ilerlemesi halinde yaklaşık 97 ve 87 kilometrekare büyüklüğünde iki buz kütlesinin daha ilerleyen dönemde ana buz tabakasından ayrılabileceği belirtiliyor.

Bilim insanları, yeni oluşan buz dağının hareketini ve zaman içinde nasıl parçalandığını uydu görüntüleri ve diğer gözlemlerle takip edecek. Bu çalışmaların, Grönland'daki buzulların nasıl değiştiğini ve büyük buz kütlelerinin okyanustaki hareketlerinin çevre üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya yardımcı olması bekleniyor.