Kahve içmek için en doğru saat hangisi? Uzmanlar açıkladı

Kahvedeki temel uyarıcı madde olan kafein, beyinde biriken ve bizi yorgun hissettiren adenozinin reseptörlere bağlanmasını engelliyor. Böylece uyku hali azalıyor, dikkat ve uyanıklık artıyor. Ancak düzenli kafein tüketiminde beyin zamanla daha fazla adenozin reseptörü oluşturabildiği için kafeine karşı tolerans gelişebiliyor.

KAHVE İÇİN BİRKAÇ SAAT BEKLEMEK DAHA İYİ OLABİLİR

Uzmanlara göre kahve içmek için herkes açısından geçerli tek bir saat bulunmuyor. Yaş, metabolizma ve kafein tüketme alışkanlığı bu noktada önemli rol oynuyor.

Kafeinin vücutta en hızlı emildiği dönem, tüketildikten yaklaşık 30 ila 60 dakika sonrası. Bu nedenle uzmanlar, kafeinin sağlayacağı uyanıklık ve performans etkisinden yararlanmak isteniyorsa kahvenin ihtiyaç duyulan zamandan yaklaşık bir saat önce içilebileceğini belirtiyor.

Sabah uyanır uyanmaz kahve içmek ise her zaman gerekli olmayabilir. Uzmanlara göre vücut zaten uyandıktan sonra doğal olarak daha uyanık hale geliyor. Bu nedenle uyandıktan birkaç saat sonra ortaya çıkan enerji düşüşü, kahve içmek için daha uygun bir zaman olabilir.

YAŞ İLERLEDİKÇE KAHVE SAATİ DEĞİŞEBİLİR

Kafeinin vücuttan atılma süresi yaş ilerledikçe uzayabiliyor. Bunun yanı sıra biyolojik saat de yaşla birlikte değişebildiğinden, uzmanlar ilerleyen yaşlarda kafeinin günün daha erken saatlerinde tüketilmesini öneriyor.

Kahvenin miktarı da en az zamanlaması kadar önemli. Bir fincandaki kafein miktarı kahvenin türüne, kullanılan kahve-su oranına ve hazırlanma yöntemine göre değişebiliyor. Düzenli kahve içenlerde ise sabah kahvesi, yalnızca enerji vermek yerine gece boyunca oluşan kafein yoksunluğunun etkilerini kısmen giderebiliyor.

GEÇ SAATLERDE KAHVE İÇMEK UYKUYU BOZABİLİR

Uzmanların özellikle dikkat çektiği noktalardan biri ise kahvenin yatma saatine çok yakın tüketilmemesi. Öğleden sonra veya akşam içilen kahve, bazı kişilerde uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.

Aç karnına kahve içmek de hassas mideye sahip kişilerde huzursuzluk, titreme ve tuvalet ihtiyacında artış gibi yan etkilere yol açabiliyor. Böyle bir durumda kahvenin yanında bir şeyler tüketmek daha iyi olabilir.

Uzmanlara göre sağlıklı yetişkinlerin çoğu için günlük 400 miligrama kadar kafein genellikle olumsuz etkilerle ilişkilendirilmiyor. Özetle kahvenin etkisini artırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken iki temel nokta var: çok geç saatte içmemek ve miktarı abartmamak.