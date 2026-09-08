Kara deliklerin gizemli “çınlaması” daha ayrıntılı incelenebilecek! Bilim insanlarından yeni yöntem

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği teknik, kara delik birleşmelerinden sonra ortaya çıkan kütle çekim dalgalarının içindeki farklı titreşimleri birbirinden ayırmayı amaçlıyor. Bu titreşimlerin frekansları, oluşan kara deliğin kütlesi ve dönüş hızı hakkında önemli bilgiler taşıyor.

KARA DELİKLERİN TİTREŞİMLERİ BİR PARMAK İZİ GİBİ

Kara deliklerin birleşme sonrasındaki bu titreşimlerine "yarı-normal modlar" adı veriliyor. Araştırmacılara göre bu modlar, kara deliğin adeta bir parmak izi gibi düşünülebilir. Bilim insanları, analiz sırasında yalnızca en güçlü temel titreşimi değil, daha kısa sürede kaybolan ve tespit edilmesi çok daha zor olan zayıf üst titreşimleri de belirlemeyi başardı.

Araştırmacılar ayrıca iki farklı temel frekansın birbiriyle etkileşmesi sonucunda ortaya çıkan daha karmaşık doğrusal olmayan titreşimlere de rastladı. Ancak bu sinyaller oldukça zayıf olduğu için gürültüden ayırt edilmeleri büyük hassasiyet gerektiriyor.lir

Yeni yöntem, bilgisayar ortamında gerçekleştirilen çok sayıda kara delik birleşmesi simülasyonu üzerinde test edildi. Farklı kütle oranlarına ve dönüş hızlarına sahip kara deliklerin oluşturduğu sinyaller incelenerek hangi titreşimlerin ne zaman ortaya çıktığı belirlendi.